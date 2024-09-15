Папарацци застали угасающего Брюса Уиллиса в поездке по Лос-Анджелесу

Страдающий деменцией и афазией голливудский актер Брюса Уиллиса совершил редкую вылазку в Лос-Анджелес. Папарацци застали его улыбающимся на пассажирском сидении автомобиля, сообщил Daily Mail .

Уиллис выехал в город 13 сентября. Очевидцы заметили его сидевшим на пассажирском сиденье с закрытыми глазами и улыбкой на губах. Куда именно направлялся актер, неизвестно, но журналисты отметили, что это стало большим событием, ведь из-за болезни он редко появляется на публике.

«Крепкий орешек» завершил карьеру из-за афазии — нарушения речи, связанного с дисфункцией участка коры головного мозга. В феврале 2023 года семья Уиллиса объявила, что врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию.

Отчего именно это заболевание развилось у актера, неизвестно, но врач-невролог, главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила 360.ru, что деменцию может спровоцировать инсульт. Она предупредила, что эту болезнь невозможно вылечить, только замедлить ее развитие.