«Папа может!» Лазарев показал, на что пошел ради дочери
Лазарев опубликовал забавное видео с дочкой, которой приводит в порядок прическу
Певец Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми в Турцию. На своей странице в социальной сети Instagram* он опубликовал видео из путешествия, показывая, как семья проводит время.
В одном из роликов он продемонстрировал, как непросто иногда бывает быть отцом. На кадрах он расплетает шестилетней дочке Ане косички. Он пояснил, что прическа продержалась четыре дня, ее сделал профессионал в парикмахерской. Однако ребенку быстро надоели косички.
«Папа может!», — подписал артист видео.
Девочка хотела помочь отцу и спросила, а что ей делать.
«Ничего не делать. Сиди и расслабляйся», — ответил ей артист.
Ранее Лазарев объявил о временной паузе в своей музыкальной карьере. По словам певца, он устал и больше не может гастролировать.
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