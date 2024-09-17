Память поэта Рашита Шакурова увековечат в Башкирии

В Башкирии планируется увековечить память поэта Рашита Шакурова. Данный указ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщил mkset.ru.

Согласно документу, власти региона начнут работу по тому, чтобы присвоить имя Шакурова одному из учебных заведений в Стерлитамакском районе. В Уфе имя поэта будет увековечен на одной из улиц города. Также планируется установка мемориальной доски в его честь.

Как напомнил RT, Рашит Шакуров скончался 23 июня 2024 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте