Память поэта Рашита Шакурова увековечат в Башкирии

Согласно документу, власти региона начнут работу по тому, чтобы присвоить имя Шакурова одному из учебных заведений в Стерлитамакском районе. В Уфе имя поэта будет увековечен на одной из улиц города. Также планируется установка мемориальной доски в его честь.

Как напомнил RT, Рашит Шакуров скончался 23 июня 2024 года.