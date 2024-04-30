Памелу Андерсон застали в дачном образе за прополкой клубники | 360°

30 апреля 2024, 12:29
Памелу Андерсон застали в дачном образе за прополкой клубники
Памелу Андерсон сняли без косметики у грядки с клубникой в огороде
Актрису и модель Playboy Памелу Андерсон сфотографировали во время дачных работ. Она показала поклонникам в своем Instagram*, как ухаживает за клубникой.
На кадрах 56-летняя Андерсон была одета в свитер белого цвета и длинную юбку с цветами. Она надела перчатки и наклонилась, чтобы убрать сорняки с грядки.
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Модель Playboy предпочитает не пользоваться косметикой не только в огороде, но и во время посещений светских мероприятий. Она не раз признавалась, что не стесняется показывать себя настоящей.
Ранее актриса Памела Андерсон развелась со своим пятым супругом Дэном Хейхерстом. Пара прожила в официальном браке чуть больше года. Источник уточнил, что супруги разошлись из-за трудностей, связанных с коронавирусной пандемией.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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