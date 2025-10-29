Овечкин заявил, что решение о завершении карьеры в 40 лет будет зависеть от его физического состояния

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью спортивному телеканалу ESPN заявил, что решение о завершении спортивной карьеры в 40 лет будет зависеть от его физического состояния.

Спортсмен подчеркнул, что у него по-прежнему есть страсть к игре и желание выступать.

«Я все еще люблю игру. У меня все еще есть страсть», — отметил Овечкин.

Текущий сезон стал для хоккеиста 21-м в НХЛ, а его контракт с «Вашингтоном» подходит к концу, написал сайт aif.ru.

Недавно Овечкин достиг двух значимых результатов: забил 899-й гол в НХЛ и провел свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах лиги. Клуб «Вашингтон» планирует устроить церемонию в честь этих достижений своего капитана.