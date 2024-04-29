«Отжал мой уютный картофельный заводик». Рудковская пожаловалась на друга мужа | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 19:02 «Отжал мой уютный картофельный заводик». Рудковская пожаловалась на друга мужа Рудковская сообщила, что друг мужа «отжал» у нее «уютный картофельный заводик» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Продюсер Яна Рудковская столкнулась с мошенничеством. В своем Telegram-канале она рассказала, как близкий приятель Евгения Плющенко лишил ее завода.

Рудковская пояснила, что 10 лет назад лучший друг супруга втерся в доверие ко всем членам семьи, включая их маленьких детей.

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«Незаконным путем на полном доверии „отжал“ мой уютный картофельный заводик в Кассимове. Сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись», — отметила продюсер.

Она уточнила, что бывшему приятелю мужа, который обманул ее, грозит уголовное дело с серьезным сроком.

Рудковская добавила, что все эти годы мужчина обещает возместить ущерб, но на деле ничего для этого не предпринимает.

Продюсер Яна Рудковская уже становилась жертвой мошенничества, отдав непроверенному строителю более 30 миллионов рублей. Мужчина убедил ее в необходимости закупки материалов, а, получив деньги, исчез.