«Открыл дверь с ноги». Цапник рассказал, как урвал роль в «Бригаде»

В начале нулевых актер Ян Цапник обрел известность благодаря роли предпринимателя Артура Лапшина в сериале «Бригада». Он рассказал на «Шоу Воли» , как получил эту работу.

К тому моменту Цапник уже стал востребованным театральным актером, но с кино у него пока не сложилось. Для того, чтобы получить хоть какую-то роль, он ходил по «Мосфильму» и предлагал свою кандидатуру. Артист получил много отказов, пока однажды не встретил режиссера Алексея Сидорова.

«Я открыл дверь с ноги, и там сидел какой-то странный человек. <…> Я спросил его: „Нужны ли хорошие артисты?“. Он ответил: „Нужны!“. Тогда я сказал: „Тогда бери!“. Так меня и утвердили на роль», — сказал он.

Из последних работ Цапника — фильмы «Огниво», «Баба Яга спасает Новый год» и «Мое любимое привидение». Права на показ картины «Конек-Горбунок» с его участием купила компания Grindstone Entertainment Group для показала в Северной Америке.