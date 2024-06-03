Отказал Гайдаю. Петросян вспомнил, как мог стать актером в 19 лет

Юморист Петросян заявил, что в 19 лет отказался сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист Евгений Петросян заявил, что мог стать актером в 19 лет, однако отказался исполнить роль Шурика в комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ .

В итоге главную роль исполнил актер Александр Демьяненко, который был почти на 10 лет старше юмориста.

«Я уже репетировал с Гайдаем. Мне было 19 лет, но по возрасту я подходил железно», — заявил Петросян.

По его словам, Шурик ему показался лирическим героем, а его больше интересовали комедийные образы. Петросян вспомнил, что актриса Наталья Селезнева позже сказала ему: «Ты же не знал, что фильм знаковый, поэтому и отказался».

Петросян впервые дебютировал в кино только в этом году. Он сыграл главную роль в ленте «Манюня: Приключения в Москве», которая вышла на экраны 30 мая.