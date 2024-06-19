Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи

Отец покойной певицы Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев настраивает его внука против членов семьи по маминой линии. Об этом он рассказал изданию VOICE .

По словам Владимира, их отношения с Шепелевым до сих пор остаются напряженными. Мужчина не настаивает на встрече с внуком и считает, что мальчику внушают неприятные вещи про семью со стороны покойной исполнительницы.

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“», — рассказал Владимир.

Он уточнил, что тогда его внуку было чуть больше двух лет. Мужчина подчеркнул, что после подобного сомневается, что сможет взять инициативу в свои руки и пойти на встречу с ребенком.