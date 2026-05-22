«Отбила охоту на всю жизнь». Киркоров назвал причину, по которой бросил курить
Народный артист России Филипп Киркоров бросил курить, пообещав это сделать другу семьи — телеведущему Евгению Петросяну. Об этом певец рассказал Пятому каналу на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ.
«Я пообещал Евгению Вагановичу, плюс эта ситуация в барнаульском аэропорту у меня просто отбила на всю жизнь охоту курить. И вообще, если стресс, я это заедаю конфетами», — сказал артист.
Киркоров отметил, что может, конечно, поправиться из-за сладостей, но луче есть конфеты, чем курить. Он точно понял, что курение вредит здоровью.
Скандал в аэропорту Барнаула разразился после того, как в Сети опубликовали видео, на котором артист закурил в зале ожидания. Пользователи обвинили его в неуважении к простым людям, которые соблюдают правила и запреты. Плюс Киркорова оштрафовали. Сам артист заявил, что получил тогда ценный урок и нашел другой способ избавления от стресса.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина предупредила, что курение сильно влияет на продолжительность жизни человека.