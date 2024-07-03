Осудившего СВО музыканта группы «Браво» исключили из коллектива

Осудившего СВО основателя группы «Браво» Евгения Хавтана исключили из коллектива

Igor Primak/Russian Look
Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Музыканта Евгения Хавтана исключили из состава группы «Браво». Он в 2022 году осудил спецоперацию и назвал Россию фашистской страной, сообщило ИА «Регнум».

В беседе с агентством коллектив отказался объяснить, почему Хавтан не приехал на концерт 30 июня на Дне города в Архангельске, где музыканты выступили без него. Его отсутствие подтвердил организатор фестиваля Василий Ларионов.

«Хавтан вообще в Архангельск не приезжал. И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается», — заявил он.

Также Хавтан проводил концерты в поддержку ЦАХАЛ в Израиле. Кроме того, в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил присоединение Крыма к России.

Ранее цитату осудившего СВО артиста Михаила Барышникова разместили на школе в Кисловодске. Мэр города Евгений Моисеев уточнил, что поручил ее заменить.

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