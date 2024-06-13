«Осталось жить полгода». Блогер Рома Желудь заявил, что отправится в рехаб

Блогер Рома Желудь (Роман Керимов) заявил о готовности отправиться в рехаб. На своем YouTube-канале он сообщил, что ему осталось жить полгода.

Блогер не уточнил, почему врачи дали ему такой прогноз.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. <…> У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем то, что можно себе вообще представить», —рассказал Желудь в своем Telegram-канале.

Он заявил, что готовится лечь в рехаб 17 июня. Блогер попросил поклонников не пытаться отыскать его.

«После рехаба я буду абсолютно новым человеком. Посмотрим каким. <…> Первое время я буду так ненавидеть себя за все то, что я говорил, что сделал и что происходило в моей жизни», — заключил Желудь.

Он добавил, что продаст квартиру в Москве за 26 миллионов рублей.

Год назад полицейские нагрянули домой к блогеру из-за заявления поклонницы. Девушку напугал стрим Желудя.