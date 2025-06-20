Основательница Wildberries Татьяна Ким призналась, что предпочитает начинать день со спорта

Основательница Wildberries и самая богатая женщина страны Татьяна Ким поделилась с KP.RU мыслями о том, как спорт влияет на ее жизнь и бизнес. Она рассказала, что предпочитает начинать день с физических упражнений.

«Я вообще очень люблю спорт, он помогает и в жизни, и в бизнесе. Например, во время бега или йоги голова полностью очищается от мыслей, приходят свежие идеи, находятся нестандартные решения. Стараюсь несколько раз в неделю утро посвящать спорту, чтобы на правильной энергии начинать свой день», — призналась предпринимательница.

Wildberries не только поддерживает спортивный настрой среди сотрудников, но и активно сотрудничает с известными футбольными клубами. Компания регулярно приглашает на свои мероприятия детей из детских домов и благотворительных фондов.

Недавно компания обратила внимание на модное современное направление — падел. «У нас уже сотрудники играют вовсю: многие, как я слышала, переходят с тенниса на падел. Я еще не пробовала, но очень интересно! Ко Дню защиты детей мы провели первый благотворительный падел-турнир», — рассказала Ким.

Руководство планирует поддержать этот стремительно набирающий популярность спорт в России и на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение с Федерацией падела.