Основатель «Слот» Лобанов не исключил участия Нуки в концерте на 25-летие группы

Дария Ставрович объявила об уходе из группы «Слот» и распустила свой проект «Нуки» в апреле. При этом коллектив был бы рад появлению экс-солистки на юбилее группы, сообщил основатель и вокалист Игорь Лобанов в беседе с «Национальной службой новостей».

«Время лечит, непонятно, что тут лечить, конечно. Все успокоятся, будут концерты. Нам было бы в кайф, если бы Нуки появилась на 25-летии группы», — сказал он.

Лобанов также подчеркнул, что для многих уход Ставрович из группы стал трагедией. Ранее он говорил, что бросать фанатов группы — это «предательство».