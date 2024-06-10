Основатель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Голощекин отметит 80-летие праздничным концертом

Основатель Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки Давид Голощекин собирается отметить свое 80-летие праздничным концертом в компании 10-ти коллег. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Юбиляр рассказал, что планирует сыграть «Сиреневый час», а дальше все зависит от его друзей и от того, что они предложат.

«Они приготовили какие-то вещи, чтобы сыграть всем вместе, а какие — не говорят. Тем и хорош джаз, что он играется сразу, без подготовки», — добавил Голощекин.

Издание отмечает, что совсем недавно Давиду Голощекину присвоили звание почетного гражданина Петербурга.

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