Орбакайте словами Пугачевой ответила на отмену концертов в России | 360°

Знаменитости 04 мая 2024, 02:55 Орбакайте словами Пугачевой ответила на отмену концертов в России «Вокруг ТВ»: Орбакайте пообещала спеть на бис в России РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась в путешествие по Европе. В Париже она отдыхала в знаменитом кабаре и выложила оттуда видео и фотографии, на одной из которых оставила послание для российских поклонников. На это обратил внимание портал «Вокруг ТВ».

Орбакайте выложила в соцсеть фотографию, на которой она позировала в кабаре в черном вечернем платье. Надпись под фото певица сделала фразой из песни своей знаменитой матери Аллы Пугачевой.

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«Я вам спою еще на бис», — подписала Орбакайте кадр.

Возможно, дочь Пугачевой намекнула на предстоящие концерты в России. Летом у Орбакайте запланировано выступление в Израиле, а осенью — турне по США и Канаде.

Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму на концерте в Санкт-Петербурге. С инициативой наказывать певцов за обман публики выступил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его поддержали депутаты Госдумы.