Опять не в ту дверь? Киркоров и Орбакайте угодили в скандал из-за свадьбы в США

Общественники пристыдили Филиппа Киркорова и Кристину Орбакайте за выступление на роскошной еврейской свадьбе в США, где присутствовала организатор проукраинских мероприятий Алена Галушко. Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с News.ru призвал артистов потратить гонорар на нужды военных.

«Одно могу предложить [Киркорову] — поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», — сказал он.

Резяпова удивило, что король российской эстрады согласился выступить на свадьбе в США. Он не уверен, что Киркоров прислушается и поможет военным.

Артистов пригласили на одну из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Киркоров исполнил несколько своих хитов, а также «Хаву нагилу» на иврите и песню на азербайджанском языке. Орбакайте спела «Я не отдам тебя никому» и «Мой мир». Одним из гостей на празднике стала event-менеджер Алена Галушко, которая устраивала мероприятия в поддержку Украины.