Оператор сериала «Три мушкетера» Игорь Кожевников умер на съемках в Ростове

Кинооператор-постановщик Игорь Кожевников умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Несчастье случилось во время съемок в Ростове. Инсульт, и мы в один момент потеряли друга. Обаятельного, талантливого человека», — отметили коллеги оператора.

В фильмографии Кожевникова — около трех десятков фильмов и сериалов, в числе которых «Три мушкетера», «Кармен», «Как закалялась сталь», «Шатун», «Рита» и многие другие проекты. Кинематографист снимал в Израиле, Бразилии, Кипре, Франции и Швейцарии.

Прощание с Кожевниковым пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.