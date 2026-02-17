Ольга Серябкина сообщила о намерении воссоединить легендарный состав группы SEREBRO

Ольга Серябкина, известная певица и бывшая солистка группы SEREBRO, анонсировала свое масштабное сольное выступление в Москве. Это событие станет настоящим подарком для поклонников, ведь артистка намерена возродить легендарный состав группы на сцене, написал POPCAKE .

Артистка подтвердила свои планы: «Сделаю спойлер: хочу пригласить девочек из группы «SEREBRO», которые со мной в свое время выступали. Это будет действительно большой концерт. Я хочу отразить в нем все свои 20 лет творчества».

Пока неясно, кто именно из бывших участниц присоединится к Серябкиной. Однако уже сейчас понятно, что это будет масштабное шоу, объединяющее сольные хиты певицы и золотую эпоху SEREBRO. Ожидается круговое 360-градусное действо, и некоторые детали номеров останутся в строжайшем секрете до самого выступления.

Путь Ольги в группе SEREBRO длился 13 лет, начавшись с момента, когда она присоединилась к коллективу, и вскоре вся страна заговорила о «Серебре». Уход из группы открыл новую главу в ее карьере. Несмотря на то что Серябкина не тоскует по группе, она признает, что этот этап жизни был значимым.