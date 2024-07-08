Ольга Орлова опубликовала архивное фото с Жанной Фриске с пляжа

Певица и телеведущая Ольга Орлова в своих социальных сетях разместила архивное фото с артисткой Жанной Фриске в честь дня рождения подруги. Об этом написала «Газета.ru».

На опубликованном кадре Жанна позирует на пляже, пока Орлова рисует на песке.

«С твоим днем, моя. Сегодня мы бы праздновали именно так…», — подписала свой фотоснимок Орлова.

Сегодня, 8 июля, Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Певицы познакомились во время работы в группе «Блестящие» и стали близкими подругами.

Орлова крестила сына Фриске Платона, который родился в 2013 году.

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