Ольга Бузова закрыла сеть ресторанов BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей

По данным источника, юридическое лицо сети ресторанов звезды ООО «Бузова Рест Компани» было открыто в 2017 году. Половина компании принадлежит певице, а другая часть — ее продюсерам, в том числе Араму Арчеру. Спустя год Бузова вместе со своей командой запустила сеть ресторанов. Два заведения работали в Москве, и еще одно обслуживало посетителей в Санкт-Петербурге. В точках питания подавали множество брендированных блюд с приставкой «БУЗ»: например БУЗпаста, БУЗпицца, БУЗбургеры, БУЗсалаты, БУЗзакуски.

Позже артистка объявила о старте производства собственных брендов вина, пива и водки: Buzwine, Buzbeer, Buzvodka.

Однако достичь успеха в ресторанном и продуктовом бизнесе компании Бузовой не удалось. Спустя год после запуске рестораны певицы закрылись, а ООО «Бузова Рест Компани» оштрафовали за нарушения законодательства РФ в области оборота алкогольной продукции. Компания начала приносить только убыток. Общие потери артистки с 2021 по 2024 год насчитывают около ста миллионов рублей.