Ольга Бузова заявила, что не считает себя легендой шоу-бизнеса

Певица Ольга Бузова призналась, что ей неловко, когда ее называют легендой. В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что не считает себя таковой.

По словам певицы, она продолжает работать в разных направлениях: на телевидении, сцене, в музыке и театре. Ее присутствие в индустрии стало частью большого творческого пути.

Артистка подчеркнула, что находится в публичном поле уже 22 года, и за это время зрители видели разные этапы ее жизни — профессиональные успехи, ошибки, перемены и личные переживания.

Бузова также рассказала о реакции поклонников на ее травму ноги. Ей становится неловко, когда люди сильно переживают за нее и постоянно интересуются состоянием здоровья. Певица призналась, что ей стыдно, когда ее спрашивают про ногу.

Кроме того, Бузова поделилась историей о том, как ее творчество помогло человеку в тяжелый момент. Во время одного из концертов к ее маме подошла женщина и рассказала, что ее сын хотел свести счеты с жизнью, но передумал благодаря песням и творчеству артистки.

Ранее Ольга Бузова получила очередную почетную награду — на этот раз от журнала Voice, который назвал ее легендой российского шоу-бизнеса.