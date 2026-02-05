Ольга Бузова призналась, что ради хорошей роли готова сниматься в откровенных сценах

Ольга Бузова, активно продвигающая свою карьеру в кино, готовится к широкому прокату романтической комедии «Равиоли Оли», где она сыграла главную роль. «7Дней.ru» взял интервью у артистки.

В беседе певица призналась, что готова сниматься в откровенных сценах ради интересной и качественной роли. Как пояснила звезда, все зависит от сценария.

«Готова на все ради хорошей роли», — отметила Бузова.

При этом артистка отказалась раскрывать, были ли подобные сцены в ее дебютном фильме, отметив, что хочет сохранить интригу для зрителей.