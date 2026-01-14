Ольга Бузова поделилась секретами поддержания стройной фигуры

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как ей удается сохранять стройность при насыщенном графике. Артистка призналась, что с возрастом поддерживать форму становится сложнее, но она находит эффективные методы. Об этом написал KP.RU .

По словам Бузовой, одним из ключевых факторов, помогающих ей оставаться в форме, является регулярная физическая активность. Она занимается лыжами, боксом и использует беговую дорожку. Ольга также отметила, что не любит сладкое и даже в свой день рождения обходится без торта.

«С годами становится тяжелее. Раньше можно было два дня не поесть на ночь — сразу минус два килограмма. Сейчас два килограмма уходят только через два месяца», — сообщила артистка.

Несмотря на плотный график, Бузова старается находить время для спорта и следит за питанием. Она не чувствует жестких ограничений в еде, но иногда устраивает разгрузочные дни на воде или гречке.