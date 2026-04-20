Ольга Бузова объявила о возвращении на театральную сцену

Певица Ольга Бузова предстанет перед зрителями театра Надежды Бабкиной «Русская песня» в образе Людочки в пьесе «Покровские ворота». Об этом артистка объявила на своей странице в Instagram*.

Она пояснила, что роль в пьесе ей предложил первый заместитель художественного руководителя театра Сергей Рябов.

«Настало время открыть вам тайну, которую мы хранили с Надеждой Георгиевной [Бабкиной] около года. Я буду играть с лучшей партнершей на сцене театра „Русская песня“», — написала Бузова.

Певица добавила, что премьерный показ постановки пройдет 25 апреля.

Для Бузовой это не первая попытка взойти на театральные подмостки. С 2019 года она принимает участие в постановке «Мужчина нарасхват» с бывшими участниками КВН Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным. В 2021 году вышла на сцену МХАТа имени Горького в роли певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем о ранних годах Иосифа Сталина.

Постановку закрыли после четырех показов. Как объяснял директор театра Владимир Кехман, билеты на спектакль продавались плохо.

