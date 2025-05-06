Олег Газманов присоединился к флешмобу 360.ru о памяти ветеранам

Зинаида Абрамовна и Михаил Семенович родились в Белоруссии. Мать певца выросла в Могилевской области, а отец — неподалеку от Гомеля. Точной истории их знакомства никто не знает.

После начала войны 17-летний Михаил отправился в зону боевых действий и сражался в составе Третьего Белорусского фронта. За свои подвиги награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». Зинаида была военной медсестрой и работала в госпитале.

День Победы пара встретила вдалеке друг от друга: Зинаида Абрамовна находилась на Дальнем Востоке в районе Халкин-Гола, а Михаил Семенович дошел до Берлина. Спустя несколько лет они приехали в Калининград уже сложившейся семьей с полуторагодовалым сыном Олегом, который родился в 1951 году.

Отец артиста продолжал службу в армии и в отставку вышел в звании майора. Он ушел из жизни в 1983 году. Тогда ему было 59 лет.

Зинаида Абрамова продолжала работать в медицине. Трудилась кардиологом, терапевтом, занимала должность главного врача Калининградской областной больницы. Матери Олега Газманова не стало в 2006 году.