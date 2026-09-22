Олег Басилашвили пожелал московскому «Динамо» победы в РПЛ

Легендарный актер Олег Басилашвили в интервью КП-Петербург выразил уверенность в том, что московскому клубу под руководством Сандро Шварца по силам победить в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Команда выиграла пять матчей подряд и во время паузы на игры сборных занимает второе место в таблице, уступая два очка «Краснодару».

Несмотря на то, что артист почти всю жизнь прожил в Петербурге, его сердце болеет не за «Зенит», а за динамовцев.

«Я ведь был страстным болельщиком "Динамо". Когда я жил в Москве, то мальчишкой ходил на все матчи, если находились деньги на билет», — признался Олег Валерианович, его слова привел Piter.TV.

Басилашвили рассказал, что его кумиром был вратарь Алексей Хомич, манеру игры которого он копировал в детстве. Актер желает клубу вернуть славу 1940-х годов, когда команда триумфально выступала в Англии после войны.