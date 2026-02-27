Оксимирон симулировал рак, чтобы не ехать в тур на фоне скандала с педофилией

Слухи о тяжелой болезни рэпера Оксимирона* (Мирона Федорова*) оказались фейком. По данным Mash , команда артиста намеренно не опровергала вбросы об онкологии, чтобы скрыть реальную причину отмены тура 2024 года — репутационные риски из-за обвинений в педофилии.

Два источника из окружения музыканта подтвердили, что 41-летний поэт все это время был здоров. Официально отмену концертов объясняли проблемами со здоровьем, менеджеры советовали Федорову залечь на дно. Позже в соцсетях появились догадки о раке — команда решила их не комментировать, воспользовавшись ситуацией.

В 2025 году несколько девушек заявили, что их отношения с рэпером начались, когда им было от 13 до 16 лет, а самому музыканту — 23–26 лет. Эпизоды датируют с 2008 года. Именно эти обвинения, а не болезнь стали истинной причиной срыва гастролей, утверждают источники.

Сейчас Оксимирон* ведет закрытый образ жизни, живет за границей, планирует перебраться в США, почти не выступает. Иногда рассматривает частные мероприятия, но только через проверенных людей — боится выезжать из-за заочного ареста в России. После скандала с педофилией с весны 2024 года он находится в розыске, ему грозит до двух лет тюрьмы.

* Мирон Федоров (Оксимирон) — признан иноагентом в России.