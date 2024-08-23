«Окольцевали». Самбурской сделали предложение руки и сердца

Актриса Анастасия Самбурская заявила, что выходит замуж

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Актриса и певица Настасья Самбурская объявила о предстоящем замужестве. В социальной сети Instagram* она сообщила, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет»,  — написала актриса.

Она пояснила, что избранник предложил ей выйти замуж на съемочной площадке. Самбурская разместила ролик, на котором она показала на камеру надетое на безымянный палец кольцо.

Артистка призналась, что догадывалась о планах возлюбленного сделать ей предложение. Она добавила, что, конечно, согласилась стать женой.

До этого Самбурская рассказывала, что познакомилась с будущим женихом в самолете. А недавно пара провела совместный отпуск.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте