«Окольцевали». Самбурской сделали предложение руки и сердца

Актриса и певица Настасья Самбурская объявила о предстоящем замужестве. В социальной сети Instagram* она сообщила, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного.

«Ну все, окольцевали, у многих теперь отляжет», — написала актриса.

Она пояснила, что избранник предложил ей выйти замуж на съемочной площадке. Самбурская разместила ролик, на котором она показала на камеру надетое на безымянный палец кольцо.

Артистка призналась, что догадывалась о планах возлюбленного сделать ей предложение. Она добавила, что, конечно, согласилась стать женой.

До этого Самбурская рассказывала, что познакомилась с будущим женихом в самолете. А недавно пара провела совместный отпуск.

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