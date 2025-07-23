Около 70 знаменитостей стали гостями Super Country Club в Москве

Команда медиа о звездах Super построила свой Super Country Club на VK Fest, который прошел в Москве 19 и 20 июля. Резидентами и гостями мероприятия стали порядка 70 знаменитостей. Среди них — Иосиф Пригожин и Валерия, Илья Соболев, Элджей, Ольга Бузова, Мария Погребняк, Виктория Боня и многие другие.

Самый модный спорт сезона — падел-теннис — стал главной активностью Super Country Club. За два дня на розовом корте состоялись любительские матчи и звездные турниры. Гости также смогли принять участие в соревнованиях в пинг-понг и крокет. Кроме того, на территории клуба организовали глиттер-бар, где делали блестящий макияж и переводные татуировки.

Супруги Иосиф Пригожин и Валерия в разговоре с Super отметили, что не имеют своего загородного дома, поэтому часто ездят к друзьям на природу, где всегда играют в свою любимую игру.

«У нас есть любимая настольная игра "Скрэббл". Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают», — поделилась Валерия.

Телеведущая Виктория Боня после сета в падел-теннис рассказала, что в детстве у нее были абсолютно другие развлечения.

«У нас в детстве делать было нечего. Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли», — сказала Боня.

Участниками Super Country Club также стали Митя Фомин, Милана Стар, Юля Годунова, Марго, Алена Жигалова, Седа Каспарова Юля Коваль и другие.