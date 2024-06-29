Оказавшийся на грани банкротства Канье Уэст попросил денег у Ким Кардашьян

«Канье тратит свои сбережения с угрожающей скоростью, и это начинает очень серьезно сказываться на его банковском балансе», — рассказал инсайдер из близкого окружения рэпера.

Он уточнил, что у музыканта остались кое-какие сбережения. Однако с тех пор, как он перестал сотрудничать с брендом Adidas, состояние значительно сократилось.

Собеседник издания добавил, что первое время Уэст не менял свои привычки, тратил большие суммы, чтобы доказать свою платежеспособность. Теперь ему придется умерить аппетиты, так как другого выбора не осталось.

По словам источника, рэпер попросил деньги у Кардашьян.

«Признаться ей, что все не так хорошо, как кажется со стороны, для него было дном, единственное, что ниже, — это разорение, поэтому ему пришлось смириться и попросить ее о помощи», — пояснил он.

Представители Adidas в 2022 году разорвали контракт с рэпером Канье Уэстом, предположительно, из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях. В марте этого года музыкант появился на публике в костюме с нецензурной бранью на русском.