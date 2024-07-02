Один из основателей Pink Floyd Уотерс: в Лондоне скучают по телеканалу RT

Вокалист и сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что в Лондоне скучают по телеканалу RT.

«Мы по вам скучаем, RT… в Лондоне… Правда!» — отметил музыкант.

Напомним, после начала СВО британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в стране. Решение вступило в силу в марте 2022 года.

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