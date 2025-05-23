«Очищение души». Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова

Стихи министра иностранных дел Сергея Лаврова легли в основу новой песни Никиты Джигурды. Об этом артист сообщил 360.ru.

По его словам, политик написал лирическое произведение «Молитва» еще до вступления в должность, однако оно может отражать и нынешнее душевное состояние дипломата.

«Я в очищение души стал верить со времен недальних. И темнота исповедальных меня отныне не страшит», — с таких слов начинается песня.

Ранее стало известно, что певица Любовь Успенская исполнила композицию, текст которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. Песня получила название «Сила моя со мной».

По словам самой Захаровой, произведение отражает «всех нас и Россию».