«Очень жалко». Панайотов лишился золотого браслета с бриллиантами на «Славянском базаре»

Александр Панайотов прибыл в Белоруссию, чтобы выступить на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Для певца участие в этом музыкальном форуме стало привычным делом. Однако в этом году его приезд начался с ЧП. В беседе с Ura.ru он признался, что потерял дорогой браслет.

«Очень жалко. Отличный браслет был. Все, как я люблю: золото-бриллианты», — пожаловался он.

Александр Панайотов приехал в Беларусь на все фестивальные дни. Сегодня вечером он выступит в летнем амфитеатре. Победитель последнего сезона шоу «Маска» появился на сцене в модном летнем костюме и стильных очках. Вокруг него собрались работники фестиваля и артисты балета. Они не давали ему прохода и просили сделать совместное фото. Панайотов охотно соглашался на все просьбы.

После репетиции Александр спустился в зал и замер. Он понял, что потерял дорогой браслет, за который недавно заплатил немалые деньги.

«Браслет действительно очень дорогой. Я его купил не так давно в Стамбуле. Он очень мне нравится: красивый, стильный. Не знаю, где его мог обронить», — сказал он.

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