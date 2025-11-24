«Очень большие цифры». Экс-продюсера «Ласкового мая» обвинили в мошенничестве и объявили в розыск

Экс-продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину предъявили обвинения в многомиллионном мошенничестве. Используя подложные документы, он присвоил авторские отчисления за хиты Юрия Шатунова, об этом 360.ru рассказала адвокат истца Асель Мухтарова-Казарновская.

По ее словам, уголовное дело завели в 2021 году по факту незаконного использования объекта интеллектуальной собственности. А именно — песен, написанных Сергеем Кузнецовым.

«И на основании поддельного договора, который якобы был подписан, но на самом деле не был, 29 декабря 1992 года. Вот этот липовый договор Разин использовал для обоснования принадлежности ему прав», — подчеркнула адвокат.

Она отметила, что факт фальсификуации договора был установлен экспертизой ранее, в рамках нескольких гражданских дел. Также проводилась экспертиза оценки стоимости этих прав и незаконно полученных средств.