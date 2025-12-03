Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер сыграет в российском боевике

Американский актер Арми Хаммер, которого отменяли в Голливуде после обвинений в каннибализме, получил приглашение сыграть одну из главных ролей в российском фильме. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Сценарист и продюсер проекта «Альтернатива» Андрей Золотарев во время питчинга Фонда кино раскрыл детали подготовки к съемке боевика. Картину снимут по книге Александра Журавского.

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, где нейросети контролируют безопасность государств. Бывший офицер спецназа будет пытаться предотвратить мировой конфликт.

По словам Золотарева, картину снимут в духе известной франшизы о Джейсоне Борне. Режиссером должен выступить Евгений Сангаджиев, он снял «Балет» и Happy End.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала после того, как в Сети появились скриншоты переписок актера с девушками. В сообщениях он делился своими сексуальными предпочтениями и намекал на фантазии с темой каннибализма. Также Арми писал, что вырезал сердце из животного и съел его.