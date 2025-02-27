Общественник Бородин опроверг победу актера Козловского в суде

Актер Данила Козловский сообщил о победе в суде над общественником Виталием Бородиным. В беседе с 360.ru активист опроверг слова артиста о «поставленной точке».

«Преждевременная победа. У нас еще есть Верховный суд», — отметил Бородин.

По его словам, результаты проведенной экспертизы не приобщили к суду.

«Просто первая инстанция почему-то это делать не стала. Я не знаю, по каким соображениям, не знаю, кто там на что повлиял, но, тем не менее, у нас есть готовая экспертиза, где эксперты написали совсем другие вещи, которые мы хотим официально потом опубликовать», — подчеркнул общественник.

В Верховном суде предстоит разобраться, почему экспертизу не приобщили к делу изначально.

«Других вариантов нет никаких. Поэтому мы сейчас проходим суды, однозначно будем проходить вплоть до Верховного суда. Это однозначно. И будем надеяться, что справедливость восторжествует», — заключил активист.

Весной 2023 года Бородин призвал проверить Козловского на нарушение статьи о дискредитации Вооруженных сил России. Тогда же года актер подал иск против общественника о распространении ложной информации, порочащей честь и достоинство. Недавно актер заявил, что в судебном споре с Бородиным «поставлена точка».