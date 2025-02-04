Обрученная с Давой Мари Краймбрери сообщила о беременности

Певица Мари Краймбрери и рэпер Дава скоро станут родителями. Об этом вокалистка рассказала в Instagram*, опубликовав трогательный ролик с общими счастливыми моментами. На кадрах видно, что у звезды округлившийся живот.

Мари Краймбрери не любит освещать подробности личной жизни. Издание StarHit отметило, что певица долго скрывала свое положение под мешковатой одеждой. Теперь артистка все-таки решилась рассказать поклонникам о будущем пополнении в семье.

Слухи о романе Краймбрери и Давы появились весной 2022 года. В апреле рэпер заявил, что его сердце занято, однако имя избранницы не назвал.

Окончательно стало известно об их союзе только в начале 2024 года, знаменитости отдыхали в Маврикии и публиковали в соцсетях похожий контент. Через несколько месяцев музыкант официально сделал предложение Краймбрери.

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