«Обнять и спрятать от всех». Поплавская сравнила потерявшую волосы Симоньян с ребенком

Актриса Яна Поплавская отреагировала на опубликованное главредом МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян, проходящей химиотерапию, фото без парика. Она написала в телеграм-канале , что журналистку хочется обнять и спрятать от всех.

«На этом фото Маргарита Симоньян похожа на ребенка, которого хочется обнять, спрятать от всех», — сказала артистка.

Поплавская вспомнила как говорила ей бабушка, что сильные женщины на самом деле именно такие — ранимые, хрупкие, с тонкой кожей. Когда они выходят из дома, то надевают на себя латы и броню, чтобы мир не увидел их хрупкости и не смог ранить.

Актриса пожелала Симоньян сил и здоровья, а также Божьей помощи, ангела-хранителя и хороших людей рядом.

Ранее Симоньян впервые опубликовала домашнее фото, на котором показала себя без парика. В подписи к снимку она призвала людей ничего не бояться, так как Бог есть, а смерти — нет.