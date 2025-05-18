Обнаженная звезда «Клона» шокировала фанатов. Джованна Антонелли показала фото без цензуры

Бразильская актриса Джованна Антонелли, прославившаяся ролью Жади в сериале «Клон», опубликовала серию интимных снимков. Фотографии артистка разместила в своих социальных сетях.

Антонелли предстала без одежды, в позе, отсылающей к «Рождению Венеры».

Снимки актриса сопроводила их откровенным посланием о том, как важно женщине чувствовать силу в собственной уязвимости. По ее словам, вдохновение она черпала в классике, но каждую позу проживала по-своему, «переписывая себя как женщину и как актрису».

На снимках Джованна стоит с распущенными волосами и едва заметным макияжем. Несколько фотографий сделаны в глубокой тени, что только подчеркивает интимную атмосферу.

Журналистам актриса рассказала позднее, что постоянно занимается спортом. Ей помогает поддерживать фигуру персональный тренер. Также Антонелли перешла на здоровое питание и отметила, что ей в целом нравится показывать фигуру поклонникам.

Ранее в откровенном бикини снялась актриса Анна Пересильд. Некоторые фанаты раскритиковали решение молодой артистки.