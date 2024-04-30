Обнаженная грудь и короткая стрижка. Шейк снялась в дерзком образе для глянца | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 11:38 Обнаженная грудь и короткая стрижка. Шейк снялась в дерзком образе для глянца Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой Cinzia Camela/Keystone Press Agency/globallookpress

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Модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для V Magazine. Она позировала перед камерой в необычных образах, снимки разместили на сайте издания.

На одной из фотографий 38-летняя Шейк одета в прозрачный черный топ от Valentino, широкие брюки с заниженной талией и длинные перчатки из кожи. Для более откровенного образа модель предпочла не надевать бюстгальтер.

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В качестве аксессуаров Шейк выбрала крупные браслеты и сумку Montblanc. Модель украсила стильная короткая стрижка и броский макияж. На обложке издания Шейк предстала в облегающем платье Balenciaga черного цвета.

Ранее Ирина Шейк сфотографировалась в ванной. Модель показала подписчикам в своей социальной сети снимок, на котором она позирует перед зеркалом в одном полотенце.