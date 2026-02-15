Обманутая вдова звезды «Особенностей национальной охоты» вернула наследство

Суд встал на сторону вдовы актера Алексея Булдакова в деле о наследстве. Людмиле Булдаковой вернут квартиру в Москве и дачу в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ .

Исполнитель роли генерала в фильме «Особенности национальной охоты» умер в 2019 году, оставив завещание в пользы жены. Она получила недвижимость стоимостью 40 миллионов рублей, но потом лишилась всего.

Вдова Булдакова страдала деменцией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Адвокаты смогли доказать, что племянники Булдакова воспользовались ее уязвимым положением, отвезли к нотариусу и уговорили подписать дарственную. После трех лет тяжб апелляционная инстанция по гражданским и административным делам Мосгорсуда признала право собственности за женщиной.

Все это время она продолжала жить в квартире, а дом в Подмосковье сдавался в аренду. Представители Булдаковой рассчитывают, что племянники отдадут ей заработанные деньги — около трех миллионов рублей.

Друзья Булдаковых считали, что вдову обманул певец Эдуард Гладкий, который помогал судиться с племянниками. Они подозревали, что ее состояние ухудшилось из-за уколов.