«Обезумел от бессилия». Брэд Питт не дозвонился до разбившегося в ДТП сына

Daily Mail: Брэд Питт обезумел, когда не смог поговорить с попавшим в ДТП сыном

Американский актер Брэд Питт «обезумел» от переживаний и бессилия из-за ДТП, в котором пострадал его 20-летний приемный сын Пакс. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Питт не смог дозвониться до сына в больнице, куда его госпитализировали после аварии. Пакс разбился, врезавшись на скутере в автомобиль. Анджелина Джоли сейчас в больнице с сыном.

«11 июля Пакс был замечен катающимся по Лос-Анджелесу на электровелосипеде Talaria Sting R MX4 стоимостью 3000 долларов. На нем не было шлема», — говорится в публикации.

Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило, что молодой мужчина нарушил правила дорожного движения, когда поехал на красный свет на бульваре Лос-Фелис.

Пакс пожаловался на боль в голове и бедре. Прибывшие на место полицейские и парамедики предположили у него кровоизлияние в мозг, поэтому доставили в больницу. Сейчас состояние Пакса стабильно.

Ранее Питта обвинили в растрате одного миллиона долларов доходов от винодельни Chateau Miraval на реконструкцию собственного бассейна.