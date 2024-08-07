Продюсер Запорожец: певица Алла Пугачева всегда с теплом говорила о России

Бывший продюсер певицы Аллы Пугачевой Александр Запорожец заступился за артистку. В беседе с журналистами «Московского комсомольца» он заявил, что Примадонна всегда тепло отзывалась о своей Родине.

«Она всегда относилась хорошо к России. То, что тиражирует в интернете в последнее время, запускается с кривотолками. Нужно читать между строк. <…> Это ее судьба, ее жизнь», — отметил он.

По словам продюсера, Примадонна должна обязательно навсегда вернуться в Россию, но о конкретных сроках он пока ничего сказать не может.

Запорожец пояснил, что необходимо время, чтобы осмыслить происходящее. Никто не знает подробности жизни Пугачевой.

«У Аллы Борисовны есть младшие дети, которые требуют к себе внимания, вложения временного. Сейчас все остальное вторично: мир подождет», — сказал он.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Пугачева до конца года выступит в России. Однако сама певица посмеялась над этими слухами.