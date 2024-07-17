Нумеролог Кузденбаева заявила, что развод Бена Аффлека и Джей Ло неминуем

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева в беседе с изданием kp.ru прокомментировала возможное расставание 54-летней Дженнифер Лопес и 51-летнего Бена Аффлека.

Пару все реже видят вместе. По слухам, Джей Ло чрезмерно контролирует Аффлека и хочет, чтобы муж уделял внимание только ей.

Главная проблема пары в том, что у Бена могут случаться частые перепады настроения из-за нехватки энергии. Иногда он может вести себя довольно деспотично.

«Аффлек уже второй год (почти с момента свадьбы) находится на спаде, когда, как правило, случаются различные неприятные события, в том числе, и разводы», — сообщила нумеролог.

Что касается Джей Ло, то люди, рожденные 24 июля, часто считают, что им все и во всем должны. Эксперт считает, что развод в данном случае неминуем.