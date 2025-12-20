Новая песня Пухляша вышла спустя два года после его смерти
Мать шоумена Дмитрия Красилова выпустила песню сына на цифровых площадках. Композиция называется «Хочу на море». Публикация также появилась на официальной странице артиста во «ВКонтакте».
В песне «Хочу на море» человек, уставший от ежедневной рабочей рутины, мечтает об отдыхе и перезагрузке.
«Хочу на море, я хочу на море. Хочу на море просто отдохнуть» — говорится в припеве.
Артист умер 18 декабря 2023 года. Дмитрий Красилов завоевал любовь зрителя после участия в шоу «Танцы на ТНТ» и съемках в клипе группы Little Big для Евровидения. Потом его стали приглашать сниматься в кино.
У шоумена были проблемы с сердцем. Перед уходом из жизни Пухляш перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру, то обнаружили его тело без признаков жизни. Красилову было 29 лет.