Нонна Гришаева заявила о желании возродить музыкальный кинематограф

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева выразила обеспокоенность по поводу исчезновения музыкального кино из современного кинематографа. В интервью ТАСС она поделилась своим желанием чаще сниматься в фильмах этого жанра.

Артистка отметила, что в ее карьере было бы здорово увидеть больше интересных музыкальных проектов. Она выразила сожаление по поводу того, что музыкальный жанр практически исчез из современного кино, хотя когда-то был его основой, привел слова актрисы «Ридус».

Гришаева также упомянула работы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, которые до сих пор радуют зрителей своим музыкальным искусством. Знаменитость выразила надежду на возрождение жанра музыкального кино в ближайшем будущем.