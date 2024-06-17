Noize MC порадовал украинских патриотов в Испании футболкой с «Азовом»

Рэпер Noize MC выступил в Валенсии в футболке с надписью «Азов»

Рэпер Noize MC* выступил в Испании в футболке с символикой украинского нацбатальона «Азов»**. Записи с концерта выложил в соцсетях один из посетителей мероприятия.

Концерт рэпера проходил в Валенсии. В какой-то момент, по словам молодого человека, несколько зрителей подняли флаг Украины с гербом «Азова»** и нацистским лозунгом.

После этого Noize*, вероятно, заранее зная, что может порадовать его зрителей, с готовностью расстегнул куртку и продемонстрировал залу футболку с надписью «Азов»**, сорвав аплодисменты украинских патриотов.

На этот эпизод обратили внимание многие российские Telegram-каналы. При этом авторы публикаций отметили, что в целом в поведении музыканта уже не удивляет ничего.

Публицист и блогер Николай Стариков, комментируя случившееся, напомнил, что Noize* жил в Белгороде с 12 лет, а об ударах ВСУ по региону заявлял, что «долг отдают абсолютно той же валютой».

«Сторону он выбрал давно. Сейчас просто открыто показал какую», — заключил блогер.

*Noize MC (Иван Алексеев) — признан иноагентом в России.

**«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.