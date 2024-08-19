Нюша впервые после развода вышла на публику с дочерью

Певица Нюша появилась на фестивале «Вельвет Фест» вместе с пятилетней дочкой

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Поп-исполнительница Анна Шурочкина, известная как Нюша, появилась на концерте вместе со своей пятилетней дочкой. Видео с мероприятия она разместила в социальной сети Instagram*.

Накануне артистка приняла участие в фестивале «Вельвет Фест» в саду «Эрмитаж». За кулисами Нюшу ждала ее дочка.

Во время выступления певица решила вывести ребенка на сцену и представить зрителям. Девочка поприветствовала публику, пожелала благополучия и ушла под аплодисменты.

«Привет, Москва! Я желаю вам всего хорошего и очень рада, что все вы пришли на мамин концерт», — произнесла дочка артистки.

Весной Нюша публично объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Пара воспитывает дочку и сына. PR-директор предпринимателя Мария Редекоп рассказала, что после расставания дети останутся жить в Дубае.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Думы о высоком. Почему человечество перестало мечтать о полетах в космос?

Очевидные темы. Путин и Алиев обсудили энергетику, Каспий и логистику

Ядерный шантаж Зеленского. Как вразумить узурпатора

Ефимов: монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро практически завершили

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте