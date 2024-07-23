Нина Шацкая рассказала, что уступила Максиму Дунаевскому из-за слабости

Тайна сценического имени раскрыта Дивой русского романса, Ниной Шацкой, которая является участницей множества международных фестивалей и в этом году получила титул «Русский голос фестиваля „Славянский базар в Витебске“». Как оказалось, в начале своей карьеры ей пришлось сменить свое настоящее имя на другое, и это произошло благодаря Максиму Дунаевскому, рассказала она MK.RU .

Она рассказала, что на самом деле ее зовут Нинель. Однако Дунаевский предостерег, что с таким именем строить карьеру будет непросто.

«В 90-х годах у нас был проект с Максимом Дунаевским, и он мне сказал: „В России неправильно строить карьеру с именем Нинель“. Я оказалась слаба, я его послушалась», — рассказала Шацкая.

Така дома ее звали Ниной, то решили остановиться именно на нем.